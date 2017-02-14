Hakkari’de 9 Köy İle 16 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 köy ve 16 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 köy ve 16 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'deki dondurucu soğuklar akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası bazı köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışında dolayı il genelinde 9 köy ve 16 mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirttiler.

Yetkililer, yolların yeniden açılması için çalışmaların devam ettiğini ifade ettiler.