Hakkari’de Abd’ye Tepki Protestosu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari il merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde bir araya gelen kalabalık, ABD'nin "Kudüs" kararına tepki gösterdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari il merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde bir araya gelen kalabalık, ABD'nin "Kudüs" kararına tepki gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'de yer alan ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs'ü İsrail Devleti'nin başkenti olarak tanıma kararı, Hakkari'de protesto edildi. H. Sait Camisi çıkışında bir araya gelen kalabalığa AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür de destek verdi.

Kalabalık adına konuşan AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Necmettin Yakar, ABD Başkanı Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi. Yakar, "Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de cuma namazı çıkışında ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki İhsaniye Camii önünde toplanan binlerce kişi; "Kudüs Müslümanlarındır', "Kahrolsun Amerika" sloganları attı. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici'nin de katıldığı protestoda kalabalık adına konuşan AK Parti yöneticisi Fethi Erci, "Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslamın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir almak isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır" diye konuştu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de bir araya gelen kalabalık, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını protesto etti. Ulu Camii önünde toplanan kalabalık, "kahrolsun İsrail', "kahrolsun ABD', "katil İsrail, Filistin'den defol', "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları attı. Yapılan açıklamanın ardından kalabalık yürüyüş yaparak protestolarını sonlandırdı.