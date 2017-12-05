Hakkari’de Av Bayileri Denetlendi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren av bayilerini denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren 13 av bayi denetledi. Denetimler sırasında 1 adet ucu açılmış kurusıkı tabanca bulunduran iş yeri hakkında 6136 sayılı kanun gereğince adli işlem yapıldığı belirtildi.
Ayrıca, çeşitli nedenlerden dolayı 6 iş yeri hakkında da idari işlemin başlatıldığı öğrenildi.
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