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Hakkari’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Hakkari’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Hakkari Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanlığı tarafından cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hakkari Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanlığı tarafından cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, iş adamı Abdurrahman Er, bazı kurum ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Hakkari Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Aydın Çallı, konuşmasına besleme ile başlayarak İslam'ın önemi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Külünk ise, ülkemiz üzerindeki kirli oyunlara değindi. Külünk, "Dış güçlerin yaklaşık 50 yıldır dertleri ne Türk ne de Kürt, sağına soluna bakarlar hiç insan görmezler. Onlar bu coğrafyada petrol görürler, doğalgaz ve yer altı zenginlikleri görürler. Afrika ülkelerinde elmas, yakut görürler. Onun için insan görmezler" dedi.

15 Temmuz kalkışmasına da değinin Külünk, PKK ve FETÖ terör örgütünün ülkemiz üzerindeki oyunları hakkında detaylı bilgiler verdi. Külünk, "Küçük yaştaki çocukları evlerinden alıp dağa çıkartarak ellerine EYP ve silah vererek namlularını bu millete çevirenler, bombalı saldırılar yapanlar Türklerin ne de Kürtlerin dostudur. Onlar ancak Batılı emperyalistlerin işbirlikçisi ve onların bu ülkeyi karıştıranların emrinde hizmet eden hainlerdir" şeklinde konuştu.

CHP'yi de eleştiren Külünk, CHP'nin yanlış yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgilerin verilmesinin ardından toplantıda davetlilerin dilek ve temennilerine yer verildi.

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