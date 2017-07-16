Hakkari’de ‘Demokrasi’ Nöbeti

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün de "Demokrasi" nöbeti tutuldu.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün de "Demokrasi" nöbeti tutuldu.

FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin birinci yıldönümü münasebeti ile il merkezi ve ilçelerinde de birçok etkinlik düzenlendi. Hakkari Valiliği tarafından valilik önünde düzenlenen "Demokrasi" nöbeti; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımsı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demokrasi nöbetine katılanlara ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ndeki konuşması izletildi. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, mevlid-i şerif ve dua okundu. Program, 15 Temmuz kahramanlarının slayt gösterimi ve 15 Temmuz'da Hakkari'de yapılan yürüyüş fotoğraflarının izletilmesiyle son buldu.

Program boyunca vatandaşlara su ve çay ikramı yapıldı.