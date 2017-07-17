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Hakkari’de Elektrik Hatları Yer Altına Alınıyor

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Hakkari’de Elektrik Hatları Yer Altına Alınıyor
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Hakkari'de enerji kalitesini ve sürekliliğini artırmak ve tüketicilerine daha iyi hizmet vererek müşteri memnuniyetini...

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Hakkari'de enerji kalitesini ve sürekliliğini artırmak ve tüketicilerine daha iyi hizmet vererek müşteri memnuniyetini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan yeraltı inşa ve asfaltlama çalışmalarına VEDAŞ da katılarak çalışma yapılan güzergahtaki AG ve OG hatlarının kesitlerini artırarak yer altına alma çalışmaları başlattı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, enerji kalitesini ve sürekliliğini artırarak tüketicilere en iyi hizmeti vererek müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamak için projelerini hayata geçirdiklerini söyledi. Özdemir, "Hakkari-Van yolu üzerinde bulunan Keklikpınar, Kantar mevki, Çatallar Camii Kavşağı, Medeni Sancar Kavşağı'nda yapılan çalışmalarda değişik kademelerde kullanılan enerji nakil hatlarının bütünlüğünü sağlamak amacıyla mevcut 15 kV'lik şebekenin 36 kV'ye dönüşümü işlerini 15'er kişilik ekiplerimizle geceli gündüzlü çalışarak sürdürmekteyiz. Yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olacak projenin tamamlanmasıyla birlikte enerji kalitemiz artacak, havai hatlardan kaynaklanan arızalar minimize edilecek, ayrıca Hakkari ilimizin kent estetiğine ve imajına çok önemli katkı sağlanmış ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti artırılmış olacaktır. Teknolojiyle bütünleşen şebekelerimiz her geçen gün daha da modern hale getirilerek tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Şebekemizi tehdit eden en büyük sorun ise, ülke ortalamasının çok üzerinde olan kaçak elektrik kullanımındaki aşırılıktır. Halkımızın, büyük fedakarlık ve maliyetlerle sürdürdüğümüz bu çalışmalara, dolayısıyla enerjilerine sahip çıkmalarını ve kaçak elektrik kullanmaya tenezzül edenleri şirketimize bildirmelerini bu vesileyle bir kez daha rica ediyoruz" dedi.

Hakkari’de Elektrik Hatları Yer Altına Alınıyor

Hakkari’de Elektrik Hatları Yer Altına Alınıyor

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