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Hakkari’de Engelliler Haftası Etkinliği

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Hakkari’de Engelliler Haftası Etkinliği
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Nisan Engeliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Nisan Engeliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

İl Kültür Merkezinde düzenlenen programa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Müdür Yardımcısı Ayhan Turgut, öğretmenler ile engelli öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, özel eğitim merkezi öğrencilerinin çalışmalarının yapıldığı slayt gösterimi ile devam etti.

Burada konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, engellilerin sorun ve sıkıntıları ile yakından ilgilendiklerini belirtti.

Program, Şehit Derviş Yalım İlköğretim Okulunu öğrencilerinin dans ve folklor gösterisi, evde eğitim hizmeti alan öğrenci Evliya Kaçar'ın Engelliler Haftası adlı şiiri okuması, Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Şehit Çetin Deniz İlköğretim Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerinin defile gösterisiyle devam etti.

Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin dans gösterisi ve Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin dans gösterisinin ardından program sona erdi.

Engelli öğrencilerin gözlerindeki mutluluk ise, salondaki herkesi duygulandırdı. Büyük bir heyecanla oyunlarını sergileyen engelli öğrenciler, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Vali Toprak ve beraberindekiler, program sonunda engelli öğrenciler tarafından hazırlanan yağlıboya resim sergisini ziyaret ettiler.

Hakkari’de Engelliler Haftası Etkinliği

Hakkari’de Engelliler Haftası Etkinliği

Hakkari’de Engelliler Haftası Etkinliği

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