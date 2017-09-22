Hakkari’de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 7’ye Yükseldi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklama, sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, "Şemdinli ilçesi Güzelkonak köyü Yufkalı ve Yüksekova ilçesi İkiyaka köyü Mezruk bölgesinde güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiş olup, bugün itibari ile etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı 7 olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.