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Hakkari’de Halk Konseri

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Hakkari’de Halk Konseri
Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın, yıllar sonra memleketi Hakkari'de birçok sanatçı ile birlikte halk konseri tadında "Çekip" isimli programını düzenleyecek.

Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın, yıllar sonra memleketi Hakkari'de birçok sanatçı ile birlikte halk konseri tadında "Çekip" isimli programını düzenleyecek.

Türkiye'de rekor kıran "Çepik', Hakkari'de halkla buluşuyor. Yaptığı sıra dışı kliplerle sürekli gündeme gelen ünlü türkücü Aydın Aydın, 21 Şubat 2017 Salı günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda TRT Kurdi ekranlarında canlı olarak saat 20.00'da yayınlanacak "Çepik" programıyla ekranlara gelecek.

Birçok sanatçının katılacağı halk konseri tadındaki program için valiliğin büyük destekleri olduğunu belirten Aydın Aydın, katkısı olan herkese teşekkür etti. Hakkari çarşısını dolaşan ve şehrin değişik noktalarındaki billboardlarda yer alan halk konseri afişleri önünde açıklamada bulunan türkücü Aydın Aydın, memleketinde konser verecek olmanın mutluluğunu yaşayarak, tüm sanatçıları Hakkari'ye davet etti. Aydın Aydın, "Birçok sanatçının katılımı ile 21 Şubat 2017 Salı günü saat 20.00'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda TRT Kurdi'de Çepik programı canlı yayınlanacak. Bu halk konserine tüm halkımız davetlidir. Burada Türkiye'deki tüm sanatçı arkadaşlarıma sesleniyorum. Gelin Hakkari'yi görün, insanları cana yakın ve misafirperverdir. Onların da eğlenmeye hakkı vardır, gelin burada konserler verin" dedi.

Hakkari’de Halk Konseri

Hakkari’de Halk Konseri

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