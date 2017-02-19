Hakkari’de Halk Oyunları Yarışması

Hakkari'de düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması, Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ekibinin sahnede Kürtçe şarkı eşliğinde...

Hakkari'de düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması, Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ekibinin sahnede Kürtçe şarkı eşliğinde oynadığı oyun büyük beğeni topladı.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya il merkezi ve ilçelerden minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde toplam 10 kulüp katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yöresel elbiseler ve oyunlarla sahneye çıkan ekipler kıyasıya yarıştı.

Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibinin sahnede Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekmesi, yarışamaya damgasını vurdu. Yarışma sonunda sahneye çıkan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sıdkı Zerek, ilk defa sahnede Kürtçe şarkı söyleyerek halay çekildiğini ve bunun yarışmaya renk kattığını belirterek, öğrencileri tebrik ederek kupalarını takdim etti.

Düzenlemeli dalda miniklerde Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, yıldızlar kategorisinde Hakkari Ters Lale Gençlik ve Spor Kulübü, gençler kategorisinde ise Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.

Düzenlemesiz dalda ise minikler ve yıldızlar kategorilerinde Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü, gençler kategorisinde ise Hakkari Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu. Büyükler kategorisin de ise birinciliği Hakkari Ters Lale Gençlik ve Spor Kulübü alırken, yarışma sonunda tüm seyirciler ve halk oyunları ekipleri sahneye inerek kol kola davul zurna eşliğinde halay çekti.

Hakkari Ters Lale Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Eğitmeni Ümit Kaya, halk oyunlarının kültürlerin gelişmesine önemli katkı sunduğunu belirterek, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Yarışmada dereceye girerek plaket alan kulüplerin önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan bölge yarışmalarında Hakkari'yi temsil edecekleri belirtildi.