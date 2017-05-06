Hakkari’de Kaçakçılık Operasyonu

Hakkari il merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yürütülen operasyonlarda kaçak sigara, akaryakıt, kil ağda ve yüz maskesi ele geçirildi.

Hakkari il merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yürütülen operasyonlarda kaçak sigara, akaryakıt, kil ağda ve yüz maskesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada 174 bin paket gümrük kaçağı sigara, il merkezine bağlı Geçitli köyü Hira Mahallesi'ndeki bir şahsın ev ve eklentilerinde 20 bin paket gümrük kaçağı sigara, Şemdinli ilçesi Kayalar köyü Mağaraönü Mezrasında ise 7 bin 200 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 3 bin 360 kutu gümrük kaçağı yüz maskesi, 600 kutu gümrük kaçağı kil ağda ele geçirilmiştir. 6 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.