Hakkari’de Kaçakçılık Operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ile 155 litre akaryakıt ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ile 155 litre akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20-26 Kasım 2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ve 155 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.