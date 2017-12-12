Hakkari’de Kaçakçılık Operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 4 ile 10 Aralık 2017 tarihleri arasında il genelinde uygulama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Uygulamalarda bin 548 paket gümrük kaçağı sigara, bin 929 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 4 bin 892 gram gümrük kaçağı çay, 90 adet kol saati ve 112 çift ayakkabı ele geçirilmiştir. Ayrıca "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan aranması bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.