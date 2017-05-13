Hakkari’de Kaçakçılıkla Mücadele Çalışması

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalarda 12.05.2017 günü ilimiz merkezde bulunan bir araçta yapılan aramada gizlenmiş vaziyette 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 26 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü, 10 adet gümrük kaçağı şarj aleti, 38 adet gümrük kaçağı usb ara bağlantı kablosu, 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara cihazı (her kutu içerisinde 1'er adet usb bağlantı kablosu ve şarj edilebilir pil), 5 adet elektronik sigara cihazına ait gümrük kaçağı pil, 2 kutu elektronik sigara cihazına ait gümrük kaçağı likit ele geçirilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.