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Hakkari’de “Kanserle Erken Mücadele” Konferansı

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Hakkari’de “Kanserle Erken Mücadele” Konferansı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu ve Hakkari Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu ve Hakkari Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) işbirliği ile "Kadın Sağlığı ve Kanserle Erken Mücadele" konferansı düzenlendi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının (HATSO) konferans salonunda düzenlenen konferansa Hakkari Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Vali Cüneyit Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, HATSO Başkanı Servet Taş, TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, KETEM sorumlusu Dr. Şule Öztürk ve çok sayıda kadın katıldı. Burada konuşan Sevda Keskin, TOBB Girişimciler Kurulu olarak bu konferansın organize edilmesinden dolayı İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimliğine ve mekan imkanı sağlayan HATSO yetkililerine teşekkür etti. Keskin, "Bugün burada sizlerle birlikte olmamızın amacı, tüm dünyada ve ülkemizde çağın hastalığı olan kanserden erken teşhisle kurtulmaktır. Yılda bir kez dahi olsa taramadan geçmemiz lazım. Kadınlar mutlaka KETEM uğrasınlar" dedi.

HATSO Başkanı Servet Taş ise, Hakkari'de ilk defa böyle önemli bir programın düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Taş, bu gibi önemli etkinliklere her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara da, hastane bünyesinde Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezinin (KETEM) hizmet verdiğini dile getirdi. Kara, "Kanser, çağımızın vebası olarak anılıyor. Fakat önlenebilir bir hastalıktır. Burada erken teşhis çok önemlidir. Erken teşhis ise hayat kurtarıyor. KETEM'de bu amaçla kurulan bir merkezimizdir. KETEM'e başvurular tamamen ücretsizdir. Orada sürekli mesai saatleri içerisinde hizmet veren arkadaşlarımız var. Meme kanserinde çok etkili olan görüntüleme hizmeti de vermekteyiz. Erken teşhis çok önemli, hiç çekinmeden KETEM'e gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Vali Cüneyit Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak da, erken tanıyla kanserin tedavisinde şifa şansının yüksek olduğunu kaydetti. Toprak, "Bu nedenle vücudumuzun farkından olmak ve şikayetimiz varsa onları ciddiye almak ve nedenini araştırmak bizi gelecekte zor bir durumdan kurtarır. Sağlık Bakanlığımızın düzenlediği tarama programları da kadınlarda meme kanseri, kadın barsak kanseri, rahim ağzı kanseri ve erken teşhisi ile ölümlerde büyük sıklıkta düşüş göstermiştir. Bu programda emeği geçenlere ise teşekkür ederim" diye konuştu.

Hakkari Devlet Hastanesi KETEM Sorumlusu Dr. Şule Öztürk ise, KETEM olarak 2010 yılından beridir 1 doktor, 1 hemşire ve 1 ebe ile hizmet verdiklerini söyledi.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden konferansın sonunda kadınlara meme kanseri, rahim ağız kanseri ile ilgili tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

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