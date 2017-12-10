Hakkari’de ‘Kent Aydınlatması’ Projesi

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından "Hakkari Estetik-Dekoratif Kent Aydınlatması" projesi kapsamında caddelerde aydınlatma çalışmalarını başlattı.

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından "Hakkari Estetik-Dekoratif Kent Aydınlatması" projesi kapsamında caddelerde aydınlatma çalışmalarını başlattı.

'2017 Hakkari Dönüşüm Programı" çerçevesinde şehir merkezinde cadde uygulaması, peyzaj çalışmaları ve estetik duvar uygulaması başlatan Hakkari Belediyesi, kentin modern bir görünüme sahip olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. "Hakkari Estetik-Dekoratif Kent Aydınlatması" projesi ile caddelerin aydınlatılmasını hedeflediklerini belirten Belediye Başkan Vakili Cüneyt Epcim, Hakkari'ye hizmet etmenin ötesinde Hakkari'ye en iyi, en kaliteli, en verimli ve en doğru hizmetleri kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak hazırladıkları "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Epcim, "Hakkari'nin temel sorunlarını çözmek için projelerimizi önümüze alarak ilerliyoruz. Hakkari sokakları estetik-dekoratif aydınlatma projemiz ile ilimiz artık daha modern, daha estetik ve daha dekoratif bir görünüme kavuşmuş olacak. Şimdiden ilimize hayırlı olsun" dedi.

Projenin Bulvar Caddesi'nde başladığını ifade eden Epcim, kaldırımlara, estetik-dekoratif ve tamamı led ışıklandırmalardan oluşan özel imalat direklerin yerleştirildiğini söyledi.