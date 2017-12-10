  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C

Hakkari’de ‘Kent Aydınlatması’ Projesi

» »
Hakkari’de ‘Kent Aydınlatması’ Projesi
Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından "Hakkari Estetik-Dekoratif Kent Aydınlatması" projesi kapsamında caddelerde aydınlatma çalışmalarını başlattı.

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından "Hakkari Estetik-Dekoratif Kent Aydınlatması" projesi kapsamında caddelerde aydınlatma çalışmalarını başlattı.

'2017 Hakkari Dönüşüm Programı" çerçevesinde şehir merkezinde cadde uygulaması, peyzaj çalışmaları ve estetik duvar uygulaması başlatan Hakkari Belediyesi, kentin modern bir görünüme sahip olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. "Hakkari Estetik-Dekoratif Kent Aydınlatması" projesi ile caddelerin aydınlatılmasını hedeflediklerini belirten Belediye Başkan Vakili Cüneyt Epcim, Hakkari'ye hizmet etmenin ötesinde Hakkari'ye en iyi, en kaliteli, en verimli ve en doğru hizmetleri kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak hazırladıkları "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Epcim, "Hakkari'nin temel sorunlarını çözmek için projelerimizi önümüze alarak ilerliyoruz. Hakkari sokakları estetik-dekoratif aydınlatma projemiz ile ilimiz artık daha modern, daha estetik ve daha dekoratif bir görünüme kavuşmuş olacak. Şimdiden ilimize hayırlı olsun" dedi.

Projenin Bulvar Caddesi'nde başladığını ifade eden Epcim, kaldırımlara, estetik-dekoratif ve tamamı led ışıklandırmalardan oluşan özel imalat direklerin yerleştirildiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası Belediyesi, Hamburg’da ’Döngüsel Atık Yönetimi’ Toplantısına Katıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 15:28
  • Samsun’da Yazdan Kalma Bir Gün09 Aralık 2017 Cumartesi 15:13
  • Başkan Koçaş: “Şehrin Nefes Alması Kentsel Dönüşüme Bağlı”09 Aralık 2017 Cumartesi 14:28
  • Hayvan Hakları Savunucuları Şanlıurfa’da Buluştu09 Aralık 2017 Cumartesi 14:23
  • Ağaç Budama Çalışmaları Sürüyor09 Aralık 2017 Cumartesi 13:33
  • Burhaniye’de Ges İçin Ortak Karara Varıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 13:18
  • Marmara’da Denizi’nde Lodos09 Aralık 2017 Cumartesi 12:33
  • Samek’ten Geri Dönüşüme Katkı09 Aralık 2017 Cumartesi 12:28
  • Ayhan Yol Yapım Çalışmalarını Denetledi09 Aralık 2017 Cumartesi 11:23
  • Kartepe’de Eski Seka Lojmanları İhalesi Yapıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti