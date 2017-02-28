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Hakkari’de Mobese Kameraları Onarıldı

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Hakkari’de Mobese Kameraları Onarıldı
Hakkari'de ağır kış şartlarında arızalanan Mobese kameraları havaların ısınması ile birlikte yeniden onarıldı.

Hakkari'de ağır kış şartlarında arızalanan Mobese kameraları havaların ısınması ile birlikte yeniden onarıldı.

Şehrin değişik noktalarına kurulan Mobese kameraları havaların ısınması ile birlikte teknik elemanlar tarafından onarılmaya başlandı. Yüksek direklerin üzerine vinçlerin yardımıyla çıkan teknik elemanlar, arızalarını tespit ederek gereken onarımı yaptıkları belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, şehrin değişik caddelerinde bulunan onlarca Mobese kamerasının tek tek gözden geçirdiklerini ifade ettiler.

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