  • BIST 106.021
  • Altın 157,311
  • Dolar 3,8579
  • Euro 4,5619
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 7 °C

Hakkari’de ‘Narkorehber’ Semineri

» »
Hakkari’de ‘Narkorehber’ Semineri
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından üniversite, hastane, sağlık, belediye ve il milli eğitim müdürlüğü...

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından üniversite, hastane, sağlık, belediye ve il milli eğitim müdürlüğü personellerine Narkorehber uygulama semineri verildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hakkâri Üniversitesinin akademik, idari ve yardımcı hizmet personellerine, Hakkâri Devlet Hastanesi sağlık, otomasyon, güvenlik ve temizlik personellerine, Hakkâri İl Sağlık Müdürlüğü idari, sağlık ve yardımcı hizmet personellerine, Hakkâri Belediyesi temizlik ve zabıta görevlilerine, Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü rehber öğretmenlerine Narkorehber modülü kapsamında eğitim semineri verildi.

Toplamda 630 yetişkine "Hakkâri'yi tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır? Sokak satıcısı nasıl tanınır? Şüpheli mekânlar ve narkotik maddelerin sokak adları" başlıkları altında dikkat etmeleri gerekenler anlatılarak; mücadele ve önleme konusunda destek beklendiği, 18 yaş üstü yetişkin olan bütün bireylerin bu sürece dâhil olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca şüpheli durumlarda güvenlik birimleriyle nasıl iletişime geçebilecekleri konuları hakkında da detaylı bilgiler verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Figen Yüksekdağ Hakim Karşısında06 Aralık 2017 Çarşamba 12:58
  • Hakkari’de ‘Narkorehber’ Semineri06 Aralık 2017 Çarşamba 12:58
  • Üniversite Öğrencisine Tecavüz Eden Moğolistan Uyruklu Şahsın Hapis Cezası Onandı06 Aralık 2017 Çarşamba 12:53
  • 3 Aylık Karısını 10 Bıçak Darbesiyle Öldüren Adama Müebbet06 Aralık 2017 Çarşamba 12:43
  • Özel Hava Alay Komutanlığındaki Darbe Davasında 22 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi06 Aralık 2017 Çarşamba 12:38
  • Eğirdir Gölü’nde Kaçak Avcılığa Geçit Yok06 Aralık 2017 Çarşamba 12:33
  • İtirafçı Olan Fetö Sorumlusuna Jandarmadan Gözaltı06 Aralık 2017 Çarşamba 12:33
  • İzmir’deki ‘Askeri Casusluk Kumpas’ Davası Devam Ediyor06 Aralık 2017 Çarşamba 12:28
  • İstanbul’da Otomobilleri Çalan Çetenin 4 Kişisi Kocaeli’de Yakalandı06 Aralık 2017 Çarşamba 12:18
  • Durdurulan Araçta 1 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi06 Aralık 2017 Çarşamba 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti