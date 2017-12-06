Hakkari’de ‘Narkorehber’ Semineri

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından üniversite, hastane, sağlık, belediye ve il milli eğitim müdürlüğü...

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından üniversite, hastane, sağlık, belediye ve il milli eğitim müdürlüğü personellerine Narkorehber uygulama semineri verildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hakkâri Üniversitesinin akademik, idari ve yardımcı hizmet personellerine, Hakkâri Devlet Hastanesi sağlık, otomasyon, güvenlik ve temizlik personellerine, Hakkâri İl Sağlık Müdürlüğü idari, sağlık ve yardımcı hizmet personellerine, Hakkâri Belediyesi temizlik ve zabıta görevlilerine, Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü rehber öğretmenlerine Narkorehber modülü kapsamında eğitim semineri verildi.

Toplamda 630 yetişkine "Hakkâri'yi tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır? Sokak satıcısı nasıl tanınır? Şüpheli mekânlar ve narkotik maddelerin sokak adları" başlıkları altında dikkat etmeleri gerekenler anlatılarak; mücadele ve önleme konusunda destek beklendiği, 18 yaş üstü yetişkin olan bütün bireylerin bu sürece dâhil olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca şüpheli durumlarda güvenlik birimleriyle nasıl iletişime geçebilecekleri konuları hakkında da detaylı bilgiler verildi.