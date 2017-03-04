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Hakkari’de Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları

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Hakkari’de Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için öngörülen bölgelerde değerlendirme çalışmalarında bulundu.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için öngörülen bölgelerde değerlendirme çalışmalarında bulundu.

Vali Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ve ilgili kurum yetkilileriyle birlikte Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Erziki ve tavuk çiftliği bölgesi ile Akçalı ve Bağışlı köyleri bölgelerinde öngörülen alanlarda incelemelerde bulundu. İlgililerden bölgeler hakkında bilgi alan Vali Toprak, yer tespiti yapılmasının ardından Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

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