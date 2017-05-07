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Hakkari’de Park Halindeki Araç Uçuruma Yuvarlandı

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Hakkari’de Park Halindeki Araç Uçuruma Yuvarlandı
Hakkari'de park halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı.

Hakkari'de park halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı.

Olay Biçer Mahallesi'nde Bayındırlık İl Müdürlüğü binası arkasındaki alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracını park ederek düğün törenine giden ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, bir süre sonra geldiğinde aracının dere yatağına düştüğünü gördü. Aracın nasıl yuvarlandığı ile ilgili net bir bilgi alınmazken, olay yerine gelen ekipler 2 saatlik bir çalışmanın sonunda aracı düştüğü yerden çıkardı.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari’de Park Halindeki Araç Uçuruma Yuvarlandı

Hakkari’de Park Halindeki Araç Uçuruma Yuvarlandı

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