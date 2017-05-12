Hakkari’de Pkk/kck Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen KCK/PKK terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen KCK/PKK terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Olmak, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övme," suçlarına ilişkin 09.05.2017 günü Çukurca ilçemizde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 8 kişi yakalanmıştır. Şüpheli 3 kişi 10.05.2017 günü ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılmış, şüpheli 2 kişi ise 11.05.2017 günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. 3 kişi ise yurtdışına çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verilmiş olup serbest bırakılmıştır." Denildi.