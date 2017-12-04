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Hakkari’de Pkk’ya Ait Mağara Ve Sığınaklarda 17 Tüp Ve Yaşam Malzemeleri Bulundu

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Hakkari’de Pkk’ya Ait Mağara Ve Sığınaklarda 17 Tüp Ve Yaşam Malzemeleri Bulundu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen mağara ve sığınaklarda 17 mutfak tüpü, yaşam malzemeleri ve örgütsel...

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen mağara ve sığınaklarda 17 mutfak tüpü, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman bulundu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 03.12.2017 günü Çukurca ilçesi Cevizli köyü kırsal alanında mağara ve sığınaklarda yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; 15 adet boş büyük tüp, 2 adet boş küçük tüp, 2 top kablo, 1 adet örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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