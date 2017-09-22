Hakkari’de Ruhsatsız Barakalar Kaldırılıyor

Hakkari Belediyesi, kentte devam eden altyapı çalışmaları kapsamında ruhsatsız ve kaçak olan barakaları tek tek kaldırıyor.

Hakkari Belediyesi, kentte devam eden altyapı çalışmaları kapsamında ruhsatsız ve kaçak olan barakaları tek tek kaldırıyor.

Hakkari'deki değişik cadde ve sokaklarda sayıları 150'yi aşan ve çoğunluğu demirden yapılan ruhsatsız ve kaçak barakalar, belediye ekipleri tarafından şehir imajını zedelediği, görüntü ve çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle kaldırılmaya devam ediliyor. Altay Caddesi üzerinde 30'u aşkın esnafın bulunduğu barakaların önü zabıta denetiminde kazılırken, esnaflar ise duruma tepki gösterdi. Şaban Çelikkol, yaklaşık 20 yıldır burada esnaflık yaptığını ifade ederek, "Ben üç öğrenci babasıyım. Yapacak başka bir işim yok. 20 yıldır bu barakadan elde ettiğim gelir ile ailemin geçimini sağlıyorum. Biz de şehrimizin güzel bir görünüme sahip olmasını isteriz. Ancak bize bir iş imkanı verilmesini bekliyoruz" dedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay ise belediyenin başlattığı altyapı çalışmaları kapsamında birçok noktada ruhsatsız olan baraka ve kulübeleri kaldırdıklarını söyledi. Okay, belediye olarak Altay Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinin sahiplerinin daha önce iki defa uyarıldığını ifade ederek, "9 Ağustos 2017 tarihinde teknik personelimiz ve zabıta ekiplerimiz söz konusu bölgedeki barakaların imar planında cami alanı olması ve ruhsatsız olması nedeniyle tutanak tutmuş ve iş yeri sahiplerine 10 günlük süre verilmiş. 14 Ağustos tarihinde ise mahalle muhtarına bu barakların kaldırılmasını öngören tebligat verilmiş. Esnaflar yeni bir dilekçe vererek Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim'den yeni bir süre istemiş, biz de 20 Eylül tarihine kadar süre vermiştik. O süre de dolunca bu barakaları kaldırmamız gerekir. Bizim bir alternatif sunmamız mümkün değil. O esnaflar gidip kendilerine başka yer bulacaklar" dedi.