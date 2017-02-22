  • BIST 88.923
  • Altın 143,209
  • Dolar 3,5988
  • Euro 3,7823
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Hakkari’de Sertifika Dağıtım Töreni

» »
Hakkari’de Sertifika Dağıtım Töreni
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yangın, kimyasal ve biyolojik silahlar (KBRN) ve iş güvenliği eğitimlerini tamamlayanlara sertifika verildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yangın, kimyasal ve biyolojik silahlar (KBRN) ve iş güvenliği eğitimlerini tamamlayanlara sertifika verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 6331 sayılı İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Kanununun işverenlerin çalışanlarına eğitim verilmesini zorunlu kılındığı belirtildi. Yetkililer, bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul ve kurumlarda çalışan tüm yönetici, öğretmen, memur ve yardımcı personele iş güvenliği, yangın, kimyasal ve biyolojik silahlar (KBRN) eğitimi verdiğini ifade ettiler.

Kimyasal ve biyolojik silahlar (KBRN) ve iş güvenliği eğitimlerini tamamlayıp belgelerini almaya hak kazanan personeller için M. Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sertifika töreni düzenlendi. Başarılı olan kursiyerlere sertifikaları Sivil Savunma Amiri Oktay Kızılkaya tarafından verdi. Kızılkaya, işyeri sağlığı ve güvenliğinin son zamanlarda sıkça gündemde yer bulduğunu ve bu durumun önemli bir konu olduğunu söyledi. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün topluma aşılanması gerektiğini vurgulayan Kızılkaya, bu kültüre sahip olmayanların ve bu konuda önlem almayanların çok acı sonuçlarla karşılaştığını ne yazık ki müşahede etmekteyiz. Çıkan İSG Kanunu sonrasında, dört iş güvenliği uzmanımızla müdürlük olarak Bakanlığın talimatları doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çok sayıda kurum ve okul var. Buraların emniyetli, sağlıklı bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu da ancak çalışanlarımızın eğitilmesi ile mümkündür. İSG konusunda ilçelerimiz dahil temel düzeyde eğitimler verdik. Merkezde yaklaşık 400 personel eğitimden geçirildi. Bu sayının yılsonuna kadar bin 300'e ulaşacaktır. İlçelerde de verilecek bu eğitimle toplam 4 bin 467 çalışanımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Yine ilimiz 1. derece deprem bölgesi olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereği ilçeler dahil tüm okullarımızda öğrencilere yönelik afet eğitimi ve deprem-yangın tatbikatları yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Hakkari’de Sertifika Dağıtım Töreni

Hakkari’de Sertifika Dağıtım Töreni

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Van Okuyor’ Projesi22 Şubat 2017 Çarşamba 15:18
  • Başkan Köşker, Kaskf Başkanı Ve Yönetimini Ağırladı22 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Söke Narenciye Üreticileri Birliği Genel Kurulu Yapıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Gebze Belediyesi’nden Ücretsiz İnternet Hizmeti22 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Kahramanmaraş’ta Nefesleri Kesen Yangın Ve Deprem Tatbikatı Yapıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Ortaköy Cazibe Merkezi Olmaya Hazırlanıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Adıyaman 1954 Spor’a Yardım Talebi22 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
  • Başkan Konak: "Afjet Afyonspor’u Sonuna Kadar Destekliyoruz"22 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
  • Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinin Denetimleri22 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
  • Erdemli’ye Yeni Kapalı Pazaryeri Ve Otopark Yapılıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti