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Hakkari’de Silah Ve Sentetik Ecza Ürünü Operasyonu

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Hakkari’de Silah Ve Sentetik Ecza Ürünü Operasyonu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 84 adet ruhsatsız av tüfeği ile 4 bin 500 adet uyuşturucu ve ağrı kesici etkisi olan sentetik ecza...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 84 adet ruhsatsız av tüfeği ile 4 bin 500 adet uyuşturucu ve ağrı kesici etkisi olan sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova ilçesi Akpınar köyündeki bir adrese operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 84 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 bin 500 adet sentetik ecza ürünü ele geçirilmiş. Yapılan incelemelerde, sentetik ecza ürününün uyuşturucu ve ağrı kesici etkisi olduğu ve ülkemizde kırmızı reçete ile satıldığı anlaşılmıştır. 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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