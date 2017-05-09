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Hakkari’de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışması

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Hakkari’de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışması
Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte iki aşamalı ve ez zamanlı uyuşturucuyla mücadele operasyonu yapıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte iki aşamalı ve ez zamanlı uyuşturucuyla mücadele operasyonu yapıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadele kapsamında yurt genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik iki aşamalı ve eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkari Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince iki aşamalı ve eş zamanlı olarak operasyon yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Operasyonun birinci aşamasında 11 şahıs hakkında 11 ayrı adreste yapılan aramada; 12 adet afyon sakızı ve 1 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam ampul olarak tabir edilen düzenek ele geçirilmiş, ele geçirilen suç unsurları ile ilgili olarak 2 şahsa adli işlem yapılmış, ayrıca "Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçu'ndan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. İkinci aşama olan narko sokak uygulamasında ise, 895 şahıs sorgulanmış, 6 yoklama kaçağı şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 34 adet fişek, 7 bin 56 adet gümrük kaçağı sigara, 826 kilo gümrük kaçağı çay ve 1 adet 100 TL sahte para ele geçirilmiş. Ayrıca 1 şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem yapılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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