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Hakkari’de Zırhlı Aracın Ateş Alması Sonucu 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Olaya İlişkin Açıklama

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Hakkari’de Zırhlı Aracın Ateş Alması Sonucu 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Olaya İlişkin Açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde yaşanan olayla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara ilişkin, "Teşkilatımızla...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde yaşanan olayla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara ilişkin, "Teşkilatımızla vatandaşlarımız arasında var olan güven duygusunu zedelemeye yönelik bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 08 Ekim 2016 günü Hakkari ili Yüksekova ilçesinde yaşanan ve 4 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın da yaralandığı olayla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında çıkan "Aracın silahının üç emniyetinin de açık olduğu, atışa hazır pozisyonda hareket ederek sürekli sivilleri hedef aldığı ve seri şekilde ateş açtığının görüldüğü" şeklindeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında kullanılan zırhlı taktik araçlarının devriye görevini ifa ederken olası tehditlere karşı tüm silahlarının kullanıma hazır durumda bulundurulmasının görev gereği olduğunun altı çizilerek, "Bahsi geçen üzücü olayla ilgili özel bir uygulama değil, tüm görevler için geçerli genel bir uygulama söz konusudur. Bakanlığımız tarafından görevlendirilen müfettişlerce yapılmakta olan idari tahkikat süreci devam etmektedir. Söz konusu olayla ilgili olarak adli soruşturma da ilgili makamlarca sürdürülmektedir. Devam etmekte olan adli ve idari tahkikat sürecini sekteye uğratmaya ve Teşkilatımızla vatandaşlarımız arasında var olan güven duygusunu zedelemeye yönelik bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. (ME-DK-Y)

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