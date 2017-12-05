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Hakkari’deki Sığınak Ve Mağaralarda Arama

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Hakkari’deki Sığınak Ve Mağaralarda Arama
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki mağara ve sığınaklarda ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki mağara ve sığınaklarda ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Hakkari Valiliğe tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çukurca ilçesi Cevizli köyü kırsal alanında mağara ve sığınaklarda yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; 15 adet boş büyük tüp, 2 adet boş küçük tüp, 2 top (2x75 mm) kablo, 1 adet örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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