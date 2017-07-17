Hakkari’deki Yaralı Asker Sayısı 19’a Çıktı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan askerlerin sayısının 19 olduğu bildirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan askerlerin sayısının 19 olduğu bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Esendere beldesinden Yüksekova ilçesine askeri personel taşıyan bir araca bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırısı sonucu 19 askeri personelin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Sağlık kuruluşlarından alınan son bilgilere göre 18 askeri personelin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 askeri personelin ise hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşılmıştır. Hayati tehlikesi bulunan askeri personelin sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.