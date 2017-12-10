Hakkarigücü, Karabükspor’u 1-0 Yendi

Türkiye Amatör Futbol Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, sahasında Karabük Ovacık Gençlik ve Spor'u 1-0 yendi.

Türkiye Amatör Futbol Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, sahasında Karabük Ovacık Gençlik ve Spor'u 1-0 yendi.

Merzan Futbol Sahas'ında oynanan karşılaşmayı Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve çok sayıda vatandaş izledi.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı konuk ettiği Karabük Ovacık Gençlik ve Spor'u1-0 yendi. Vali Toprak ve beraberindekiler, maç sonrası her iki takımın futbolcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.