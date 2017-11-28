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Hakkarili Çocukların İstanbul Gezisi

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Hakkarili Çocukların İstanbul Gezisi
Hakkarili çocuklar, İstanbul'u gezerek Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay'ın tenis müsabakasını izledi.

Hakkarili çocuklar, İstanbul'u gezerek Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay'ın tenis müsabakasını izledi.

İçişleri Bakanlı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Hakkari Tenis Spor Kulübü tarafından yürütülen "Raket Tutan Çocuklar Yarınlara Umutla Bakıyor" projesi kapsamında 30 kişilik kafile İstanbul gezisine katıldı. Gezide Hakkarili sporcular İstanbul'un tarihi yerlerini gezerek, Sinan Erdem Spor Salonunda Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay arasında oynanan ve 15 bin taraftarın seyrettiği tenis müsabakasını izlediler.

Müsabaka sonunda Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Çağla Büyükakçay ile hatıra fotoğrafı çektiren Hakkarili çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

Hakkari Tenis Spor Kulübünden yapılan açıklamada, projenin 4 ay önce başladığı ve 100 çocuğun tenis eğitimi gördüğü belirtildi. Açıklamada, "Proje faaliyetleri çerçevesinde yapılan tenis turnuvasında 30 kişilik kafilemiz İstanbul gezisine katıldı ve Sharapova'nın tenis müsabakasını izleme olanağına sahip oldular. Bize bu olanağı sağlayan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a, Dernekler Dairesi Başkanlığına ve Türkiye Tenis Federasyonuna teşekkür ederiz" denildi.

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