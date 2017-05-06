Hakkarili Dağcılar Sümbül Dağı’na Tırmanış İçin Hazırlanıyor

Hakkarili 4 dağcı, hafta içinde Sümbül Dağı'na yapacakları zirve tırmanışı öncesi Ağaçdibi Şelalesi'nde antrenman yaptı.

Hakkarili 4 dağcı, hafta içinde Sümbül Dağı'na yapacakları zirve tırmanışı öncesi Ağaçdibi Şelalesi'nde antrenman yaptı.

Hakkari'de bahar aylarının gelmesiyle birlikte dağcılar iniş ve tırmanış eğitimlerine hız verdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ve beraberindeki 3 dağcı, hafta içinde 3487 rakımlı Sümbül Dağı'na yapacakları 3 günlük tırmanış faaliyeti öncesi kentten 15 kilometre mesafede bulunan 60 metre yüksekliğindeki Ağaçdibi Şelalesi'nden iniş gerçekleştirdi.

Eğitim sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, gerçekleştirecekleri Sümbül Dağı tırmanış faaliyeti öncesinde Ağaçdibi Şelalesi'nde iniş ve tırmanış için antrenman yaptıklarını söyledi. Ertunç, "Pazartesi sabahı düzenleyeceğimiz 3 günlük Sümbül Dağı zirve tırmanışı için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu yıl erken tırmanma kararı aldık. Bunun için Ağaçdibi Şelalesinde iniş ve çıkış eğitimi yaptık. Şu an Sümbül Dağının yarısı karla kaplı. Tırmanış için kar kramponu, kazma ve ip yardımıyla tırmanış ve iniş gerçekleştireceğiz. Malzeme eksikliğimiz çok. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bunu ilettik. Kendileri valiliğimize iletti. Onlar da malzeme eksikliğimizi en kısa sürede giderecek. Dağcılık malzemelerimiz temin edildiğinde bu yaz 20 sporcuya burada eğitim vermeye başlayacağız. Hakkari bölgesi yaz ve kış tırmanış eğitimi için uygun bir yer. Amacımız gençlerimizi okey salonlarından uzaklaştırmak ve buraları turizme kazandırmaktır" diye konuştu.