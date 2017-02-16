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Hakkarili Öğrencilere Afet Semineri

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Hakkarili Öğrencilere Afet Semineri
Hakkari Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü uzmanları tarafından "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL)...

Hakkari Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü uzmanları tarafından "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencilerine eğitim semineri verildi.

AİHL'de düzenlenen seminere çok sayıda öğrenci katıldı. Hakkari Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü uzmanları, Acil Durum Yönetimi Başkanlığının "Afete Hazır Türkiye" projesi içinde yer alan "Afete Hazır Okul" projesi kapsamında öğrencilere detaylı bilgiler verdiler. Hakkari'nin deprem kuşağında bulunduğunu, bunun için herkesin afete hazırlıklı olması gerektiğini belirten AFAD uzmanları, eğitimin herhangi bir afet anında yaşanabilecek karmaşa ve telaşı gidermeye yardımcı olacağını, bunun da yaşanacak muhtemel zararların azalmasını sağlayacağını ifade ettiler.

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