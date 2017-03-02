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Hakkarili Sporcu Türkiye Finallerinde

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Hakkarili Sporcu Türkiye Finallerinde
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Masa Tenisi 1. Bölge Şampiyonasına katılan Lüleburgaz Gençlik Spor oyuncusu Hakkarili Dindar Mühürdaroğlu,...

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Masa Tenisi 1. Bölge Şampiyonasına katılan Lüleburgaz Gençlik Spor oyuncusu Hakkarili Dindar Mühürdaroğlu, ikinci olup Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Bir süre önce Lüleburgaz Gençlik Spora transfer olan Hakkarili masa tenisçisi Dindar Mühürdaroğlu, Marmara'da düzenlenen masa tenisi yarışmasında ikinci olup, transfer olduğu takıma ilk birinciliğini de kazandırdı. Hakkari'de yaklaşık 10 yıldır profesyonel anlamda masa tenisi oynayan genç sporcu Dindar Mühürdaroğlu, yıllarca Hakkari'yi Türkiye şampiyonalarında temsil ettiğini belirterek, transfer olduğu Lüleburgaz Gençlik Spor için de elinden geldiğini yapacağını söyledi.

Hakkarili Milli Masa Tenisi Antrenörü Sinan Mühürdaroğlu ise, TÖSSFED Masa Tenisi 1. Bölge Şampiyonasında Lüleburgaz Gençlik Spora transfer edilen sporcusu Dindar Mühürdaroğlu'nun ikinci olup Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığını belirterek, finallerde başarılar diledi. Mühürdaroğlu, "Bize deplasmanlarda maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'a da teşekkür ediyoruz" dedi.

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