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Hakkari’nin ‘Doleme’ Yemeği Coğrafi İşaret Bülteninde Yayımlandı

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Hakkari’nin ‘Doleme’ Yemeği Coğrafi İşaret Bülteninde Yayımlandı
Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği (HAKAPAD), Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulan Hakkari'ye özgü "Doleme" yemeği, Coğrafi İşaret Bülteni'nde yayımlandı.

Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği (HAKAPAD), Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulan Hakkari'ye özgü "Doleme" yemeği, Coğrafi İşaret Bülteni'nde yayımlandı.

Mutfak kültüründe adında sıkça söz ettiren ve Türkiye'nin değişik illerinde düzenlenen yemek yarışmalarında altın madalya kazanan Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği, bir başarıya daha imza attı. Hakkari'de aşçılık ve pastacılık sanatını, aşçının ve pastacının gelişmesine katkı sağlamak, ülke ve yöresel mutfağa ait değerleri günümüz yaşam standartlarına uygun bir hale getirip koruma altına alan HAKAPAD, yoluna emin adımlarla devam ediyor. HAKAPAD Başkanı Necmettin Kurt, Türkiye'deki aşçılar ve pastacılar ile Hakkari'de meslek hayatına devam eden aşçı ve pastacılar arasında meslek ve sosyal dayanışmayı arttırmak, hizmet konuları doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulan Hakkari'ye özgü "Doleme" yemeğinin Coğrafi İşaret Bülteni'nde yayınlandığını da belirten Kurt, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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