'HAKKIMIZ OLAN ÜÇ PUANI ALAMADIK’

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor’un Teknik Sorumlusu Sinan Ünal, 1926 Bulancakspor karşısında iyi mücadele karşısında hak ettikleri üç puanı alamadıklarını söyledi

Deplasmanda 1926 Bulanakspor karşısında iyi mücadele etiklerini belirten Turuncu-Beyazlı ekibin Teknik Sorumlusu Sinan Ünal, "Rakibimizin karşısında karşılaşmaya iyi başlayan taraf bizdik. İlk yarıyı golsüz tamamladık, ikinci yarıda ise tahlisiz bir gol yedik. Futbolcularımız iyi mücadele ettiler. Yakaladığımı gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Maçın son dakikalarında attığımız golle beraberliği kakaladık. Alacağımız üç puanı kaçırdık" diye konuştu.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Hafta sonu Ladik’te karşılaşacakları 13 Şubat Erzincanspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını ifade eden Ünal, "Liglerin bitimine 8 hafta kaldı. Bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Liglerin sonu yaklaştıkça üst tarafla düşme hattında olan takımlar arasında rekabet oluşacak. Biz ise Lig’de kalma mücadelesi veriyoruz. Bu ligi sonuna kadar kovalayacağız. Bu arada hafta sonu karşılaşacağımız 13 Şubat Erzincanspor maçında taraftarlarımıza daha çok ihtiyacımız olacak" dedi.