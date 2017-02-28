Haklarında Yakalama Kararı Bulunan 52 Kişi Yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 52 kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim...

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 52 kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 52 kişinin 20-26 Şubat tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildiği kaydedildi.