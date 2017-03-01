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Haklarında Yakalama Kararı Bulunan 77 Kişi Yakalandı

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Haklarında Yakalama Kararı Bulunan 77 Kişi Yakalandı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 01-18-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen huzur operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan...

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 01-18-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen huzur operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan 77 kişi yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olarak, il ve ilçelerimizde suç ve suçluyla mücadeleyi, insan haklarına saygı çerçevesinde halkımızdan almış olduğumuz güçle ifa etmekteyiz. Özellikle genel güvenlik ve asayişin sağlanarak ilimizde tesis edilen huzur ve güven ortamının devamının ve kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda birimlerimizin, kanunun kendisine tanıdığı yetki ve sorumluluk çerçevesinde yapmış oldukları çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanması çalışmaları kapsamında 01-18-22 Şubat 2017 tarihlerinde üç aşamalı olarak eş zamanlı yapılan operasyon dahilinde çeşitli suçlardan aranan 77 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir."

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