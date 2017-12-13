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Hala Sultan Ve 100. Yılında Kudüs İki Sergiyle Kktc’de Anılacak

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Hala Sultan Ve 100. Yılında Kudüs İki Sergiyle Kktc’de Anılacak
Türk Tarih Kurumu, 14-19 Aralık 2017 tarihlerinde Lefkoşa'da "II. Uluslararası Hala Sultan'a Vefa Sergisi" ile "100. Yılında Kudüs Kahraman Şehitlerimizin...

Türk Tarih Kurumu, 14-19 Aralık 2017 tarihlerinde Lefkoşa'da "II. Uluslararası Hala Sultan'a Vefa Sergisi" ile "100. Yılında Kudüs Kahraman Şehitlerimizin Anısına Sergisi"ni bir arada açıyor. Türk Tarih Kurumu, sergilerle medeniyetimizin kilit ehemmiyete haiz konularına belgelerle ve resimlerle dikkat çekiyor.

Türk Tarih Kurumundan yapılan açıklamada, "II. Uluslararası Hala Sultan'a Vefa Sergisi"nin İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ile teyze-yeğen ilişkisine sahip olan ve Kıbrıs seferlerine katıldığı ve burada şehit olduğu bilinen Hala Sultan'ı anmak, onun kamuoyunda bilinirliğini artırmak ve döneme dair kıymetli belgeleri uluslararası camiaya duyurmak üzere düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Kurumun aynı tarihler içerisinde Lefkoşa'da düzenleyeceği diğer bir etkinlik olan "100. Yılında Kudüs Kahraman Şehitlerimizin Anısına Sergisi', Kudüs'ün Birinci Dünya Savaşı sırasında itilaf kuvvetlerince işgalinin 100'üncü yılı dolayısıyla Kudüs'ü anmak ve Filistin cephesinde Kudüs'ün düşmemesi için çarpışarak maktul düşen şehitlerimizi rahmetle yad etmek amacıyla düzenleniyor. Sergi, Kudüs'ün tarihine dair çok sayıda belge ve fotoğrafı içermesinin yanında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin, Gazze, Kudüs cephe savunmasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğin künye defterindeki isimlerine yer vermesi bakımından da önem taşıyor. Hala Sultan (r.a)'ın birlikte yola çıktığı sahabelerin ve eşi Hazreti Übâde (r.a)'nin kabrinin de bulunduğu Kudüs, bu etkinliklerle KKTC'de türbesi bulunan sahabelerle birlikte anılacak" denildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile iş birliğiyle düzenlenecek olan sergilerin 15 Aralık günü 09.30'da gerçekleştirilecek olan açılış törenine, etkinliğin düzenleyicileri olan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel MüdürüProf. Dr. İbrahim Benter'in yanı sıra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın da katılımının beklendiği kaydedildi.

Serginin, belirtilen tarihler arasında Atatürk Kültür Merkezinde ziyaret edilebileceği bildirildi.

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