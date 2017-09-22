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Halep İçin 267 Koli Hazırlandı

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Halep İçin 267 Koli Hazırlandı
Düzce Belediyesi Halep-Kemunne Şefkat Çadır Kenti için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 267 hijyen malzemesi kolisi hazırlandı.

Düzce Belediyesi Halep-Kemunne Şefkat Çadır Kenti için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 267 hijyen malzemesi kolisi hazırlandı.

Düzce Belediyesi Halep kenti sınırında kurulan Şefkat Çadır Kentine yardım malzemeleri göndermeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan 267 adet hijyen paketi gelecek hafta içinde gönderilecek. Kolilerin hazırlanması ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk çadırkentte yaşayan ailelerin sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çalıştıklarına dikkat çekerek "Düzce Belediyesi kardeş ve şefkat çadır kenti adıyla bakımlarını üstlendiğimiz ailelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Orada yaşanan insanlık dramını bir nebze unutturmak için her imkanımızı kullanmak istiyoruz. Hazırladığımız hijyen paketleri ile de sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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