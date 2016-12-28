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Halep’e Destek Yağıyor

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Halep’e Destek Yağıyor
Bahçelievler Müftülüğü, Yenibosna Hz. Ebubekir Camii cemaati önderliğinde Halep'e 4 TIR yardım gönderdi.

Bahçelievler Müftülüğü, Yenibosna Hz. Ebubekir Camii cemaati önderliğinde Halep'e 4 TIR yardım gönderdi.

Yenibosna Hz. Ebubekir Camii İmam Hatibi Abdulhalik Selman ve cemaat tarafından başlatılan Halep'e yardım kampanyasına Bahçelievler Müftülüğü ve mahalle sakinleri de destek verdi. Bugün öğlen namazı sonrası cami önünden hareket eden TIR'lara Gaziantep'ten yola çıkacak bir TIR daha eşlik edecek.

Bahçelievler Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada toplumdan her kesimin hatta çocukların da bu kampanyaya katıldıklarını ifade ederek, "Devletimizin başlattığı bu yardımda sadece bir miktarı Bahçelievler Yenibosna olarak katılıyoruz. Halep'te insanlık ölmesin sloganımızdır. Bizim insanımız hakikaten ensardır. Rabbim muhacirlikten muhafaza eylesin bizi. Bizim insanımız, insan kardeşi diye Haiti'deki depremzedelere el uzattı. Önceki gün Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza el uzattı. Bugün de dindaş olan Ortadoğu'daki mazlum ve mağdur durumda olan Halep insanının yanındayız ve onlarla beraber olacağız inşallah" dedi.

"İlçemizde yardımlarımız devam edecek"

Bugün yardım malzemesi yüklü 4 TIR'ı yola çıkardıklarını ifade eden Bilgili, "Bir TIR da Gaziantep'ten yola çıkıyor. Oradaki Diyanet yetkilileri ile görüştük. Aciliyeti olan barınmaya yönelik malzemelere öncelik verildiğini öğrendik. İlçemizde bundan sonraki süreçte de günden güne yardımlarımız devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığımızın himayesinde hesap açıktır. Nakit yardımlarımız devam ediyor. Bahçelievler Müftülüğü olarak oraya da katkımızı yaptık. Her ne kadar nakit yardımı yapsak da malzeme yardımımız da oldu. Biz yorgan olmak istiyoruz. Biz Halep'teki kardeşlerimizin yastığı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Selman: "Kampanyanın parçası olmaktan mutluluk duyuyorum"

Yenibosna Hz. Ebubekir Camii İmam Hatibi Abulhalik Selman ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı bu kampanyanın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, "Biz çok şükür bu yönümüz ile ensar olmanın adımını atıyoruz. Ensar olmak demek muhacir olmamak demektir. Bugün Yenibosna Merkez Mahallesi ve Yenibosna Hz. Ebubekir Camii cemaati olarak tüm hayırseverler olarak burada bunun adımını attık. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın bu gayretlerinin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün buradan 2 bin yatak, 2 bin yastık, bin 400 battaniye ve Gaziantep'ten de bin 100 mont olmak üzere 5 TIR yardım tedariği yapıldı. Oradaki üşüyen çocuklarımıza üşüyen yaşlılarımıza, bayanlarımıza, kardeşlerimize götürmek üzere hareket ediyorlar. Az önce 1 buçuk lira getiren çocuğumuz var. İki 10'luk getiren çocuğumuz var. Allah bu duyarlı yavrularımızın, bu duyarlı insanımızın bu güzelliklerini kabul eylesin. Geleceğimizin teminatı eylesin inşallah. Sadaka belayı def eder. Bu millet bence geleceğe kadar payidar olmanın temellerini atıyor. Mübarek olsun" dedi.

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