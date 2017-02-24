Halep’in Batı Kırsalındak El Etarip’de Esed Ve Deaş’a Karşıtı Gösteri

Halep'in batı kırsalında, Özgür Suriye Ordusunun yönetimi altındaki, El Etarip şehrinde, cuma namazından sonra halk sokaklara çıkarak, DEAŞ ve Suriye...

Halep'in batı kırsalında, Özgür Suriye Ordusunun yönetimi altındaki, El Etarip şehrinde, cuma namazından sonra halk sokaklara çıkarak, DEAŞ ve Suriye yönetimi aleyhinde gösterilerde bulundu. Gösterilerde halk Esed ve DEAŞ'ın bir paranın iki yüzü olduğunu, Esed ve DEAŞ'ın hapiseteki tutukluları serbest bırakmalarını istedi.