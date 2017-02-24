  • BIST 88.037
  • Altın 145,116
  • Dolar 3,5815
  • Euro 3,8016
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Halep’in Batı Kırsalındak El Etarip’de Esed Ve Deaş’a Karşıtı Gösteri

» »
Halep’in Batı Kırsalındak El Etarip’de Esed Ve Deaş’a Karşıtı Gösteri
Halep'in batı kırsalında, Özgür Suriye Ordusunun yönetimi altındaki, El Etarip şehrinde, cuma namazından sonra halk sokaklara çıkarak, DEAŞ ve Suriye...

Halep'in batı kırsalında, Özgür Suriye Ordusunun yönetimi altındaki, El Etarip şehrinde, cuma namazından sonra halk sokaklara çıkarak, DEAŞ ve Suriye yönetimi aleyhinde gösterilerde bulundu. Gösterilerde halk Esed ve DEAŞ'ın bir paranın iki yüzü olduğunu, Esed ve DEAŞ'ın hapiseteki tutukluları serbest bırakmalarını istedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Tepki24 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Venezuela’da 1.5 Milyon Ev, Sahiplerine Teslim Edildi24 Şubat 2017 Cuma 13:43
  • Suriye Görüşmelerinin 4. Turunda Gerginlik Devam Ediyor24 Şubat 2017 Cuma 13:28
  • Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu’na Saldırı İddianamesi Hazırlandı24 Şubat 2017 Cuma 13:03
  • Swiss Air, İstanbul Seferlerini İptal Etti24 Şubat 2017 Cuma 12:58
  • İsrail Genelkurmay Başkanı: "Hizbullah Ve Hamas, İsrail’e Karşı Savaş Açmak İçin Çok Güçsüz Durumda"24 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • 136 Türk Diplomat Almanya’ya İltica Talebinde Bulundu24 Şubat 2017 Cuma 12:13
  • Trump, Abd’nin Nükleer Üstünlüğünü Yineledi24 Şubat 2017 Cuma 11:08
  • Peru’da Üç Araç Birbirine Girdi 16 Ölü24 Şubat 2017 Cuma 11:03
  • İskoçya Parlamentosu’ndan “Hocalı Katliamı” Kararı24 Şubat 2017 Cuma 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti