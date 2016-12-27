"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası Kamu Spotu

Halep'te yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı himayesinde sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile başlatılmıştır.

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte başlattığımız bu kampanya ile ulusal ve uluslararası alanda bir algı oluşturulması düşüncesiyle "Halep'te İnsanlık Ölmesin" temalı bir kamu spotu hazırlanmıştır.

Aşağıda linki sunulan kamu spotu RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından “kamu yararına yönelik spot film olarak kabulüne ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesine, bu spota ayrılan yayın süresinin ve organının, reklam için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına” karar verilmiştir.

Halep’te yaşanan dram sonrası evlerini terk ederek çadır kamplarda yaşamak zorunda kalan mültecilere yardım etmek için kamuoyunda duyarlılık oluşturulmasına vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederiz.