Halep’te Soba Yakarken Yanan Kardeşler Sivas’ta Tedavi Görüyor

Suriye'nin Halep kentinde çadıra kurulan sobada yakıt yağı (fuel oil) yakarken meydana gelen patlama sonucu yanarak ağır şekilde yaralanan 12 yaşındaki...

Suriye'nin Halep kentinde çadıra kurulan sobada yakıt yağı (fuel oil) yakarken meydana gelen patlama sonucu yanarak ağır şekilde yaralanan 12 yaşındaki Regaid ve 6 yaşındaki kardeşi Bayan Cuer, Sivas'ta tedaviye alındı.

Olay, 22 gün önce Halep'in Türkiye sınırı yakınlarında meydana geldi. Çadırda yaşayan Regaid ve kardeşi Bayan Cuer, komşularının fuel oil yaktığı sobada ısınırken büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır şekilde yaralanan kardeşler Regaid ile Bayan Türkiye'ye gönderildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alınan Regaid'in vücudunun yüzde 50'sinin, Bayan'ın vücudunun ise yüzde 30'unun yandığı belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye gelen kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Regaid'in 20 gün önce Sivas'a geldiğini belirten yanık tedavi merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, "Geldiğinde durumu çok ağırdı, koma halindeydi. İlk 1 hafta kendisiyle fazla diyalog kuramadık. Çünkü koma halinden çıkamadı. Sonra yavaş yavaş tedavilere cevap vermeye başladı. Şu anda ayaklarında ve kollarında tam kat yanıkları mevcut. Yüzünde de yanıkları vardı. Yüzündeki yanıklar bayağı iyileşti. Ayaklarındaki o tam kat deri yanıklarını da ameliyatla çıkardık. İlerideki günlerde de o bölgelere deri nakli yapacağız. Hasta bize getirildiğinde yüzde 50'ye yakın ağır deri yanıkları vardı. İnşallah sağlığına kavuşacak. Çoğunluğu 3'üncü derece dediğimiz tam kat yanıktı. Şu ana kadar 7 büyük ameliyat geçirdi. Ayağına kaybetme riski vardı. Kurtarma işlemleri yapıldı. Deri nakline hazır hale getirmek için işlemlerimizi tamamladık. Bir daha ki haftadan itibarende deri nakli sürecine geçeceğiz" dedi.

Regaid'i tedavi ederken karnında bir iz fark ettiklerini belirten Prof. Dr. Turan, "Daha önce ameliyat yapılmış. Ne olduğunu sorguladığımızda şunları öğrendik. 3 sene önce sokakta otururken bir çatışma çıkıyor ve anneleri kurşunlanma sonucu vefat ediyor. Çocuklarda kurşunlanıyor. Bu çocuk 2 ay Hama'da hastanede yanıyor. Kurtuluyor ve daha sonra yanık nedeniyle bize geldiler" şeklinde konuştu.

Baba Yusuf Cuer de, "Suriye'de soba patladı. Çocuklar da sobaya yakındı. Komşumuz olan bir kadın ve çocuklar yandı. Sonra buraya geldik. Geldiğimizden beri çok iyi ilgileniyorlar bizimle. Gece gündüz bakıyorlar. İyi tedavi yapıyorlar. Çok şükür kızım iyi duruma geldi" dedi.

Prof. Dr. Turan Regait'in kardeşi Bayan'ın da 1 hafta önce Hatay'dan Sivas'a getirildiğini belirterek, "Biz aileleri birleştirelim diye özellikle Bayan'ın da buraya getirilmesini istedik. Onun da toplamda yüzde 30 civarında yanığı mevcut. Yüzünün de ilerleyen günlerde daha iyi olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.