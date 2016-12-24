Halep’ten Türkiye’ye Getirilen Yaralı Sayısı 220’ye Ulaştı

Halep'in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye'ye getirilenlerin sayısının 220'ye ulaştığı bildirildi.

Halep'in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye'ye getirilenlerin sayısının 220'ye ulaştığı bildirildi.

Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib kentine getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevkleri sürüyor. Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslara alınarak Hatay'daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 220'ye çıktı.

BYEGM'den alınan bilgilere göre, 220 yaralıdan 44'ü ağır olmak üzere 87 tanesi Hatay dışındaki hastanelere gönderildiği belirtildi. 220 yaralının 87 tanesi il dışına, 21 tanesi ölü, 31 kişinin taburcu ve 220 kişiden 93'ünün çocuk olduğu ifade edildi.

Türkiye ile Suriye arasındaki tampon bölgede Sağlık Bakanlığına ait sahada çalışan 10 ambulans ve 37 personelin bulunduğu belirtildi. Sahada bulunan 10 ambulanstan 8 tanesi tek yataklı, 2 tanesi ise çok yataklı olduğu yetkililer tarafından belirtildi.

Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay'a sevkinin devam etmesi bekleniyor.