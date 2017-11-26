Haliç Metro Köprüsü’nden İntihar Eden Şahsın Cesedi Bulundu

Haliç Metro Köprüsü'nde dün akşam saatlerinde intihar eden erkek şahsın cansız bedeni, geceden bu yana süren aramalar sonucunda deniz polisine bağlı...

Haliç Metro Köprüsü'nde dün akşam saatlerinde intihar eden erkek şahsın cansız bedeni, geceden bu yana süren aramalar sonucunda deniz polisine bağlı "kurbağa adam" ve "balık adam" diye tabir edilen dalgıçlar tarafından bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, metro köprüsünün yürüme yolunda 30'lu yaşlarda erkek bir şahıs, Haliç'in serin sularına atladı. Şahsın atlaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam" ve "balık adam" diye tabir edilen dalgıçlar, Deniz Arama ve Kurtarma Birliğine bağlı tim ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtama (DEGAK-4) özel timi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan şahsı bulabilmek için uzun süre çalışma yaptı.

Saatler süren çalışma sonucunda dalgıçlar tarafından bulundu

Geceden bu yana süren çalışmalar sonucunda deniz polisine bağlı dalgıçlar saat 12.00 sıralarında şahsın cansız bedeninin buldu. Fatih Ragıp Gümüşpala Otoparkı sahiline çıkartılan şahsın cansız bedeni, ceset torbasına koyularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.