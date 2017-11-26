Halil Berk Dereli Antalya’ya Gitti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milli takımlara oyuncu havuzu oluşturmak için gerçekleştirilen TFF Ege Bölge karması seçmelerinde başarı gösteren...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milli takımlara oyuncu havuzu oluşturmak için gerçekleştirilen TFF Ege Bölge karması seçmelerinde başarı gösteren Grandmedical Manisaspor'un 2004 doğumlu altyapı futbolcusu Halil Berk Dereli, seçmelerin ardından 26-30 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan bölge karmaları müsabakalarına gitti. Dereli dün Altyapı Koordinatörü Rıdvan Türküler, U15 Teknik Sorumlusu Aygün Taşkıran ve U14 Teknik Sorumlusu Namık Çelenk tarafından başarı dilekleriyle Antalya'ya uğurlandı.