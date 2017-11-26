  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 13 °C

Halil Berk Dereli Antalya’ya Gitti

» »
Halil Berk Dereli Antalya’ya Gitti
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milli takımlara oyuncu havuzu oluşturmak için gerçekleştirilen TFF Ege Bölge karması seçmelerinde başarı gösteren...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milli takımlara oyuncu havuzu oluşturmak için gerçekleştirilen TFF Ege Bölge karması seçmelerinde başarı gösteren Grandmedical Manisaspor'un 2004 doğumlu altyapı futbolcusu Halil Berk Dereli, seçmelerin ardından 26-30 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan bölge karmaları müsabakalarına gitti. Dereli dün Altyapı Koordinatörü Rıdvan Türküler, U15 Teknik Sorumlusu Aygün Taşkıran ve U14 Teknik Sorumlusu Namık Çelenk tarafından başarı dilekleriyle Antalya'ya uğurlandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursaspor’da Harun Tekin Şoku26 Kasım 2017 Pazar 12:23
  • Yeni Malatyaspor U21 Takımı 1 Puandan Memnun26 Kasım 2017 Pazar 12:23
  • Fıba’dan Dünya Kupası’na Özel Uygulama26 Kasım 2017 Pazar 11:53
  • Burhaniyeli Kızlar Manisa’dan Galip Geldi26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Burhaniyeli Voleybolcular Galibiyeti Baklava İle Kutladılar26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Başakşehir İle Kayserispor 17. Randevuda26 Kasım 2017 Pazar 11:18
  • Bedirhanoğlu’ndan Sporculara Moral26 Kasım 2017 Pazar 11:13
  • Çankaya Yine Şampiyon26 Kasım 2017 Pazar 11:08
  • Suriyeli Boksör Charr, Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hediye Etti26 Kasım 2017 Pazar 11:03
  • Erkekler Salon Hokey Süper Lig 1. Etap Maçları Mersin’de Başladı26 Kasım 2017 Pazar 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti