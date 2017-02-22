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Halil İbrahim Sofrası’nın Son Durağı İnkaya

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Halil İbrahim Sofrası’nın Son Durağı İnkaya
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Halil İbrahim Sofrası" faaliyetlerine devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Halil İbrahim Sofrası" faaliyetlerine devam ediyor.

'Mobil başkan" sloganı ile adını duyuran Belediye Başkanı Ali Özkan, kırsal ve şehir merkezi ayırt etmeksizin vatandaşlarla bir araya geliyor. "Halil İbrahim Sofrası'nın bu haftaki durağı İnkaya Mahallesi oldu. İnkaya buluşmasına Başkan Ali Özkan ile başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri de katıldı. Kahvaltılı toplantıda vatandaşlar köyün meselelerini dile getirdi. İnkaya sakinleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'in topyekûn gelişmesi için gayret gösterdiklerini söyleyerek, merkez-kırsal ayırt etmeksizin ilçenin her noktasına değer katacak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Halil İbrahim Sofrası’nın Son Durağı İnkaya

Halil İbrahim Sofrası’nın Son Durağı İnkaya

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