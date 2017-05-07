Halil Tatlıgül Hoca Vefatının 27.yılında Dualarla Anıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde bulunan Kur'an Kursu'nun mimarı merhum Halil Tatlıgül Hoca Efendi, ölümünün 27. yılında dualarla anıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde bulunan Kur'an Kursu'nun mimarı merhum Halil Tatlıgül Hoca Efendi, ölümünün 27. yılında dualarla anıldı.

Programda Kartal Mehmet Akif Camii İmam hatibi 2016 Türkiye birincisi Hami Edis, Fatih Bıçakcı Alaalddin Cami imam hatibi 2016 Dünya birincisi İsmail Kaya, Maleya'dan 2014 Dünya birincisi Dr. Muhammet Abuaz vatandaşlara muhteşem Kur'an ziyafeti sundular.

Programda bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, şehirlerin ve beldelerin yörelerin siyasi iktisadi ve içtimai anlamda liderleri idarecileri yöneticileri ve mimarları olduğu gibi manevi mimarları da olduğunu ifade ederek, "Rahmetli Halil Hoca Efendi de bunlardan biriydi. O hayatı boyunca Allah rızası için Kur'an ışığında Peygamber sevdasıyla hizmet etti, çabaladı durdu. Birçok ilim ehlini gönül ehlini yetiştirdi. Allah kendisinden ve bu kutlu davasını devam ettiren ilim ehli insanlardan razı olsun" dedi.

Programa konuşmacı olarak Fatih Erenler Vakfı Başkanı Mahmut Eren Hoca Efendi alimlerin insan yetiştirmesi ile ilgili konferans sundu. Mahmut Eren Hoca Efendi, "Namus mefhumu şeref mefhumu gibi değerler bunlara sahip olduğunu, bunların sahibi olduğunu iddia eden insanlar tarafından hiçbir zaman pazarlık konusu yapılmaz, yapılamaz. Onurlu şerefli bir insana onurunu şerefini bana satar mısınız diye sorsanız size hayır asla satmam diyecektir. Rakamı yükseltseniz bin TL teklif ettiğiniz kişiye 1 trilyon teklif etseniz eğer iddiasında samimi ise muhatabınız bin TL'ye hayır dediği gibi 1 trilyona da, bütün dünyanın makam ve mevkisini önüne koysanız ona da hayır diyecektir. Eğer bin TL'ye ye pazarlık konusu yapılmayan namus onur ve şeref birkaç trilyona pazarlık konusu yapılmaya başlanırsa bilinmelidir ki o namus baştan beri namus değildir, o şeref o haysiyet bidayetinden beri şeref sayılmaz. İnsanın inananların sahip olduğu ve asla vazgeçilmez olarak bildikleri ve çocuklarına da bu şekilde miras bıraktıkları değerler bir tanesi de imandır. İmandan sonra en büyük Allah'ın nimeti ise hakkın yanında yer almaktır" diye konuştu.

Programın sonunda hafızlara protokol mensupları tarafından plaketleri verildi ve Halil Tatlıgül Hoca Efendi'nin öğrencilerinden olan Yusuf Ziya Hoca Efendi tarafından yapılan dua ile program sona erdi.

Halil Tatlıgül Hoca Efendi'yi anma, anlama ve hafızlık icazet merasimine AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, Çamaş Belediye Başkanı Alaaddin Giden, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Koçan, çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı