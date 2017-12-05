  • BIST 105.784
  • Altın 158,498
  • Dolar 3,8704
  • Euro 4,5813
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol Ödül Töreninde Konuştu

» »
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol Ödül Töreninde Konuştu
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Peygamber Efendimize Mektup" şiir yarışması ödül töreninde öğrencilerle...

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Peygamber Efendimize Mektup" şiir yarışması ödül töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Gençliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Demirkol, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Haliliye Belediyesinin öncülüğünde Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Peygamber Efendimize Mektup" şiir yarışması düzenlendi. Yarışmanın ödül törenine Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ziya Suluyer, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vuran, Haliliye Belediye Meclis Üyeleri, Abdulrahman Beyaz, Mehmet Keskin, İmam Fidanoğlu, Çamlıdere Mahalle Muhtarı Yasin Çiçek, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Ödül töreni Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan ilahi grubunun seslendirdiği ilahilerle başladı. İlahilerin ardından öğrencilere hitaben konuşan Başkan Demirkol, gençliğe verdikleri önemi anlattı. "Gelişimizin sebebi sizler bizim için önemlisiniz. Sizler geleceğimizin teminatısınız" diyen Başkan Demirkol, "Ben bu organizasyon için başta okul müdürümüz Seyit Osmanoğlu olmak üzere, tüm öğretmenlerimize tüm öğrencilerimize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sevgili gençler sizler bizlerin geleceğimizsiniz, geleceğimizin teminatısınız. Devletimizin, milletimizin, ezanımızın, bayrağımızın, hasılı tüm değerlerimizin teminatı sizlersiniz ve bu değerlerimizi biz size emanet ediyoruz. emanet ederken şunu bilhassa belirtmek istiyorum. Önce çağımız bilgi çağı, bu bilgi çağında sizler; bulunduğunuz okullarda en iyi şekilde yetişerek, öğretmenlerinizden en iyi şekilde faydalanarak, ailelerinizin en iyi şekilde tavsiyelerini dinleyerek, bulunduğunuz okulu Haliliye'nin birinci okulu yapacağız. Haliliye'yi birinci yapacağız. Daha sonrasında Şanlıurfa'yı Türkiye'de, Türkiye'yi de bilgi çağında Dünya'da gelişmiş ülkelerin en önde yer almasını sağlayacağız. Bu bir hayal değil, bu bir ideal. Bugün gelişmiş batı ülkelerinin, Amerika'nın Avrupa ülkelerinin tüm imkanlarına rağmen onların önünde, şu anda Hindistan'da bodrum katında bilgisayar yazılımı yapılıyor. Dolayısıyla Hindistan bilgisayar yazılımında tüm Dünya'nın önünde, bizler neden olmayalım. O zaman biz bilgi çağında gençlerimizi; sizin gibi gençlerin arasından yetişen ilim adamları, bilim adamları sayesinde gelişmiş Dünya ülkelerinin en önünde yer almasını sağlayacağız. Bu şekilde yola çıkacağız, gayret edeceğiz. İçimizden bu salondan muhakkak bilim adamları çıkacak " şeklinde konuştu.

Başkan Demirkol, konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere bir adet dizüstü bilgisayar ile bir adet tablet takdim etti. Başkan Demirkol ve beraberindekiler Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan gül ve lokumları salonda bulunan tüm öğrencilere ikram etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya Büyükşehir’den Sulama Suyuna Yüzde 40 İndirim05 Aralık 2017 Salı 16:03
  • Büyükşehir Meclisi Başkan Türel’e Yetki Verdi05 Aralık 2017 Salı 16:03
  • Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi 4. Yılında05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Vali Kaban’dan Malatya Basınına Övgü05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Çınar Kolejinde Aileler Atölyede05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Çiftçilerin Sorunları Konuşuldu05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Manisalılar Kartlı Sayaçla Suyu Ucuza Kullanıyor05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Ağrı’da Özel Giysili Afad Ekipleri Zehirlenmenin Olduğu Alanda Ölçüm Yaptı05 Aralık 2017 Salı 15:48
  • Mezun Öğrenciler İçin İletişim Havuzu Oluşturuldu05 Aralık 2017 Salı 15:48
  • Turgutlu Gasilhanesi’nde Sona Gelindi05 Aralık 2017 Salı 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti